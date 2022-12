Capitais Portuguesas da Cultura: Aveiro 2024, Braga 2025 e Ponta Delgada 2026

Na mesma cerimónia que declarou Évora a Capital Europeia da Cultura 2027 (CEC27), o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, adiantou aos presentes que o Governo iria promover a Capital Portuguesa da Cultura, a começar com as três cidades não selecionadas, beneficiando de um apoio de dois milhões de euros.

AVEIRO - O Quinto Elemento

Entre esses objetivos está a transformação do edifício da antiga biblioteca municipal em museu da Bienal de Cerâmica Artística ; do antigo Colégio Alberto Souto numa academia de criatividade artística ; a reabilitação dos terrenos da antiga lota que têm uma forte componente cultural e ambiental; o aproveitamento da Quinta da Costa, em Requeixo, para o Museu da Terra , além de outras intervenções de reabilitação urbana do espaço público.

Na sua candidatura a Capital Europeia da Cultura, Aveiro defendeu a cultura enquanto base essencial na unificação da comunidade aveirense, e quinto elemento da natureza, promovendo relações simbióticas entre os restantes quatro - a terra, o ar, a água e o fogo - que fazem de igual modo parte do ADN da cidade. É este coletivo que orientará Aveiro no futuro.

BRAGA - Tempo de contemplação

Sob este mote, escrevia-se um novo capitulo da história da cidade bracarense enquanto candidata à CEC27. Tendo o Bom Jesus do Monte como um dos principais postais convidativos de uma cidade profundamente enraizada na fé e na religião, o município apelou para um momento de contemplar o outro, com o objetivo de potenciar uma nova consciência que origina maior inclusão, justiça e sustentabilidade.

Ricardo Rio, presidente da autarquia, revelou à Lusa que Braga, embora tenha por base a Estratégia Cultural 2030, “algumas das ideias da candidatura a Capital Europeia da Cultura também serão concretizadas”.

Dentro das estratégias delineadas nessa candidatura à CEC27 estão projetos como a construção de um novo Museu de Arte Contemporânea no centro da cidade, a reabilitação e transição digital do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, a intervenção das ruínas do Teatro Romano, melhorar a acessibilidade com a reabilitação do Central de Camionagem ou um convite à natureza, através da criação de um festival que abre o Picoto a todas as utopias contemporâneas.