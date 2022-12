“As pessoas perderam um bocadinho da magia”: Luís de Matos volta aos espetáculos com “Impossível”

É esta quinta-feira que se estreia uma nova fornada de ilusões protagonizadas por um elenco de renome a nível internacional. A digressão de “Luís de Matos IMPOSSÍVEL Ao Vivo” começa no Convento São Francisco em Coimbra, onde fica em exibição até 18 de dezembro. Depois, ruma a Lisboa (20 de dezembro a 1 de janeiro), Faro (5 a 8 de janeiro) e termina no Porto (13 a 15 de janeiro).

Luís de Matos torce a linha entre o real e o imaginário numa viagem que percorre vários estilos de ilusionismo. “Afinal, é a magia que nos relembra que o que faz de nós humanos é a nossa capacidade de sonhar”, diz o próprio que traz a magia de volta, ainda que de forma renovada, às salas portuguesas.

Mas o que é isto do “impossível”? Os queixos caídos de uma audiência lotada podem ilustrá-lo. O choque de algo que nunca se pensou realmente acontecer, muito menos a olhos vivos, e as onomatopeias que ecoam no ar de uma sala de espetáculos traduzem-no. É esta capacidade de “assombro”, como assim o descreve, que o ilusionista procura nos protagonistas que escolheu para o acompanhar.

“Dos Estados Unidos da América, teremos Dan Sperry, o anti-mágico, chocante e excêntrico; Javier Botía, o inigualável e hilariante Campeão Mundial de Mentalismo chega-nos de Espanha; o francês Norbert Ferré, o incrivelmente talentoso e original duplo Campeão Mundial e Yu Hojin da Coreia do Sul, o mágico que se tornou num símbolo nacional no seu país” pode ler-se no comunicado de imprensa.

Cada qual é “singular” e “irrepetível. Naquilo que fazem há “elegância” e “poesia”. São detalhes que estão no cerne do porquê deste painel internacional. “O choque de culturas resulta em conteúdo extraordinário, porque as pessoas percebem que a magia tem todas estas cores. E são os nossos estilos completamente diferentes que dão complementaridade e riqueza ao espetáculo”, conta Luís de Matos ao Expresso. Mas o verdadeiro segredo está na paixão que levam consigo. “Além de sermos muito amigos, há um desfrutar que está estampado nas nossas caras – torna-se magnético”

É o mais premiado mágico português, distinguido por três vezes pela Academia de Artes Mágicas de Hollywood, Luís de Matos tornou-se o mágico mais jovem a receber o Devant Award do The Magic Circle. Desde 2017 que mostra as ínfimas possibilidades dentro do que parece “impossível”. Tudo começou em formato televisivo. “Tornámo-nos a primeira série de magia integralmente em direto”, recorda.

Era isso que, já na altura, fazia da sua magia ainda mais mágica. “Ensaiávamos bem os ângulos, era quase cinema”. Mas a televisão é um lugar perigoso para a credibilidade de um ilusionista - “as pessoas sabem o que pode ser editado ou o que pode ter efeitos especiais. Isso fez com que as pessoas perdessem um bocadinho da magia”.