O violino que chegou do mar

Uma história que se conta a propósito do compositor Niccolò Paganini (1782-1840) é que, numa noite acidentada, com o teatro a abarrotar de gente, tendo-se partido três das cordas do seu violino, ele terá conseguido ainda assim o inimaginável: encantar um auditório tocando com a única corda que restava. Para lá do virtuosismo de Paganini e do seu testemunho de resiliência, é preciso reconhecer que o violino ocupa, entre os instrumentos musicais, um lugar à parte. Há quem diga que imita o rumor do vento com aqueles acentos plangentes, furiosos e doces que nos rasgam. Outros veem no violino sobretudo a imitação da voz humana e garantem que na paixão com que amámos os seus sons de vidro e de ouro está, no fundo, a surpresa comovida por reencontrar registos análogos aos das vozes que nos são queridas, algumas das quais provavelmente já perdemos. Outros escutam a canção primordial da terra, sentem-na como que cartografada num silabário vibrante. Estes dias, porém, ao escutar um violino percebi que estava a ouvir o próprio mar.

