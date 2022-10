Considerações sobre o rabo do primeiro-ministro

A biografia de António Costa na Wikipédia está flagrantemente incompleta. Regista apenas que o chefe do Governo nasceu em Lisboa, no dia 17 de Julho de 1961, mas não refere que, fosse qual fosse nesse dia a posição da Lua, o rabo do sr. primeiro-ministro saiu virado para lá. É uma informação curiosa no que respeita à astronomia e decisiva no que respeita à política. Espera-se que os analistas abordem este evidentíssimo fenómeno, mas em vão. É impressionante. Sempre que Costa está em apuros sucede alguma coisa que desvia as atenções daquilo que o apoquenta. Esta semana aconteceu outra vez: o Governo estava fragilizado por alguns casos de incompatibilidades, e depois veio a apresentação do Orçamento do Estado, que motiva sempre críticas azedas de ambos os lados do espectro político. Quando parecia mesmo que Costa ia ter uma semana difícil, Sócrates escreveu um texto no Expresso a dizer mal dele. Nunca falha.

