Os leilões de luxo estão a ter um momento

As maiores leiloeiras internacionais superam recordes de vendas, c om o 1% da população mundial a fazer bater martelos por milhões de euros em arte contemporânea, colecionáveis e excentricidades de luxo. A procura e os preços sobem, alheios (ou graças) à crise, e o primeiro semestre de 2023 apresenta-se como o melhor de sempre, não fosse ensombrado pelo maior pesadelo de leiloeiras e licitadores: as falsificações.

Este escândalo é particularmente desestabilizador porque os relógios em segunda mão vêm de um momento anterior, em que os preços estavam a descer com o aumento da oferta. Por outro lado, os relógios - a par com as joias e outros artigos de luxo - são o grande impulsionador das leiloeiras de referência, que há muito diversificam para lá da arte e das antiguidades. A Christie’s anuncia quarta-feira, 12 de julho, os resultados dos avanços no luxo: as vendas de joias, relógios, carteiras e vinhos crescem 43%, totalizando 590 milhões de dólares (€533 milhões) , no primeiro semestre de 2023. Neste segmento, a Christie’s destaca a venda de um Patek Philippe de 2015, o ‘Sky Moon Tourbillon’ ref.6002G, por 5,8 milhões de dólares (€5,24 milhões), o relógio mais caro vendido num leilão online.

O caso envolverá três ex-funcionários da Omega que refizeram este Speedmaster com peças que não eram de origem (o que automaticamente reduz o seu interesse e valor), enganando a leiloeira Phillips com um alegado original sem modificações. O relógio, que acaba por se confirmar ser bom demais para ser verdade, chega a encher páginas de jornais e sites especializados, por ter sido vendido por um preço mais de 25 vezes superior à estimativa mais elevada (€112 mil). Na época é noticiado como o Omega mais caro alguma vez vendido num leilão, mas não é claro se a qualificação lhe foi retirada ou não. Adiante.

O digital, aliás, é um dos principais motores das leiloeiras, com a Christie’s a despachar mais de metade dos lotes por esta via, que é também a grande recrutadora de novos clientes, em particular Millennials, que representam 65% dos compradores virtuais. O luxo, por seu lado, é a porta de entrada de novos licitadores e compradores, representado 39% das transações. Não é de estranhar que neste segmento a Christie’s assinale outro recorde. A coleção Single Owner Hermès, que a 28 de junho fecha a terceira parte da venda ‘Inside the Orange Box’ (carteiras, produtos para a casa e acessórios Hermès), com vendas de €1,9 milhões, que ascendem a €5,9 milhões quando combinadas com as duas partes anteriores.

Sendo a Hermès uma garantia de sucesso, um dos leilões mais aguardados em julho, a decorrer na Sotheby’s, é o da carteira Kelly na versão em pele de crocodilo. Um dos modelos icónicos e mais vendido pela marca francesa, a White Matte Niloticus Crocodile Himalaya Kelly 28, de 2020, vai a leilão a 20 de julho em Hong Kong. Herda a denominação das montanhas nevadas dos Himalaias e é feita em pele de crocodilo, com ferragens em ouro branco e 229 diamantes. A Sotheby’s não revela resultados semestrais, mas adivinha-se que sejam em linha com os da principal concorrente (a Christie’s), considerando que é a responsável por alguns dos recordes batidos nos primeiros seis meses de 2023. Em março, transaciona por 34,8 milhões de dólares (€31,5 milhões) o ‘Eternal Pink’, um ultrarraro diamante cor-de-rosa com 10,57 quilates, que é um dos mais valiosos que alguma vez apareceu num leilão.