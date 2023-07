Os Singhs do Algarve

S

entados na esplanada do Indian Palace 2, em Olhos de Água, Albufeira, rodeados pelos empregados do restaurante, Pargat Singh, 51 anos, e Ranjit Kaur, 49, sorriem. A humildade é um dos símbolos e princípios da identidade sikh, a religião que seguem, mas será difícil não sentirem uma ponta de orgulho, no momento em que são fotografados para a reportagem do Expresso.