Simplesmente deusa, com vestidos clássicos

A Antiguidade Clássica sempre serviu de inspiração à arte e à moda e as deusas gregas nunca perderam o seu encanto. Muito pelo contrário, mantêm o seu estatuto de musas, elegantes e sensuais, cujas vestes continuam a moldar muitas das peças que usamos hoje. Os vestidos são disso exemplo: são puros e descontraídos, sem nunca perderem de vista a elegância. Aqui a máxima ‘menos é mais’ assenta na perfeição — é como se pousássemos um pedaço de tecido sobre o corpo feminino e ele o envolvesse de forma romântica e natural. Estes vestidos, dignos de uma deusa grega, são fluidos, leves e esvoa­çantes, sem grandes cortes, alinhavos ou bainhas. Em jersey líquido, veludo cristal, organza pura, seda, cetim ou chiffon, muitas vezes presos com laço ou cordão, revelam e escondem o corpo em igual medida. Com a cintura bem marcada ou de corte direito, o seu movimento acompanha as formas femininas e o decote tanto pode ser generoso como conservador. Os tecidos são lisos, sem grandes estampados, mas a tendência é mais permissiva quando se fala de cor — os tons podem ser neutros, vibrantes ou metalizados, vai depender do seu estado de espírito.

A versatilidade destas peças é a sua grande mais-valia, pois podem ser usadas nas mais diversas situações, para um casamento ou para um simples sunset. Tanto combinam com sandálias altas como rasas e os acessórios que escolher — ou não, porque pode optar por um look totalmente despojado — vão fazer a diferença. Aposte em peças douradas e robustas, como pulseiras e colares, numa maquilhagem simples e iluminada e num penteado a condizer, como tranças ou ondas de efeito molhado. Sinta-se uma verdadeira deusa do Olimpo. b