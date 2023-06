O maior risco da inteligência artificial é não haver suficiente

A

inteligência artificial (IA) arrisca-se a conduzir à extinção da Humanidade? Há quem diga que sim, incluindo nomes famosos da tecnologia como Elon Musk e pioneiros da IA como Yoshua Bengio. Segundo esta teoria, se criarmos máquinas mais inteligentes do que nós estas poderão escapar ao nosso controlo e decidir exterminar-nos. E desenvolvimentos recentes, como o do ChatGPT, convenceram alguns de que este não é um perigo remoto, mas algo que se aproxima rapidamente e requer intervenção urgente dos Governos. Antes de mais, dizem, é preciso limitar e retardar o progresso da IA, sob pena de perdermos o controlo do planeta.

* Licenciado no Instituto Superior Técnico, professor de engenharia informática na Universidade de Washington, autor de “A Revolução do Algoritmo Mestre”