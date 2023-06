Poupança, para que te quero?

Foi uma das consequências económicas da pandemia de covid-19. Fosse de forma voluntária — por causa da incerteza — ou forçada — na sequência dos confinamentos que restringiram as possibilidades de consumo, em particular de serviços —, a taxa de poupança das famílias em Portugal disparou para os dois dígitos, ultrapassando o registado nos anos da austeridade da troika, e atingindo mesmo valores que não eram vistos no país desde 2002.