António Horta Osório antes de António Horta Osório: toda a história do talentoso avô do banqueiro português

Em 1987, Jacinto Nunes, que foi no professor no ISEG, ministro das Finanças e governador do Banco de Portugal, leu o livro de António Horta Osório, “A Matemática na Economia Pura — A Troca”, e resolveu “ressuscitá-lo para o público português”. Publicou o artigo “António Horta Osório: um economista olvidado” no “Diário de Notícias” a 30 de abril de 1987, a que se seguiu, em fevereiro de 1988, uma comunicação à Academia de Ciências de Lisboa, em que analisava a obra “de mais um homem que teve razão antes do tempo”. Nessa altura, o seu neto, António Horta Osório, que liderou o Santander Portugal, o Santander Reino Unido, o Lloyd’s e o Credit Suisse, dava os seus primeiros passos no sector financeiro.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.