“Somos todos freaks”: Jean Paul Gaultier numa grande entrevista exclusiva

ean Paul Gaultier fez 50 anos de carreira e quase todas as revoluções da moda moderna, antes do (seu) tempo. Agora retira-se e convida outros designers a pensarem a sua alta-costura, enquanto se prepara para correr mundo com o espetáculo que foi a sua vida, “Fashion Freak Show” passa por Lisboa e Porto neste novembro (este festim de cores estará nos palcos do Sagres Campo Pequeno e no Super Bock Arena, entre os dias 8 e 19 de novembro). O Expresso conversou com o mais simpático e carismático dos últimos couturiers no seu icónico ateliê na Rue de Saint Martin, em Paris.