A inteligência artificial está a tomar conta do seu “e-mail”

Com o lançamento de ferramentas como o DALL-E e o ChatGPT, a Google — outrora o presumível líder da indústria em investigação no campo da inteligência artificial (IA) — vê-se, de repente, a tentar acertar o passo. A ascensão do OpenAI foi, supostamente, encarada como um “alerta vermelho” na empresa que estava há anos a trabalhar, silenciosamente e sem sucesso, em ferramentas semelhantes. Agora, rapidamente, a Google está a readaptar a sua linha de produtos com IA.

No mês passado apresentou a sua abordagem a uma versão chatty do seu motor de busca. Há dias partilhou mais detalhes sobre o Gmail e o Google Docs assistidos por IA. No Gmail existem ferramentas que irão tentar compor ou editar e-mails inteiros, bem como ferramentas para analisar e resumir longos segmentos de texto. No Docs existem ferramentas para gerar texto a partir de ordens simples ou outros conteúdos. Uma longa discussão por e-mail é transformada em “resumo” e, em seguida, num slide deck, ilustrada com imagens geradas por computador.

