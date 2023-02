Ascensão e queda de Elon Musk, um homem em colisão contra o mundo que também parecia defender

De repente, o DJ corta a música e a pequena multidão aproxima-se do palco, telemóvel e câmara em riste. Como sempre que um grande espetáculo está prestes a arrancar, a energia no ar é eletrizante. Eis Elon Musk, de ténis vermelhos, fato e t-shirt escura, a entrar em palco, no dia 15 de março de 2019. Eis o público, extasiado, à beira da histeria, empunhando cartazes e bandeiras que denunciam a sua origem; do Cazaquistão a Portugal, fãs (e jornalistas) de todo o mundo juntaram-se em Los Angeles para assistir à apresentação do primeiro SUV compacto da Tesla, o Model Y — eis o espetáculo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.