Centenário de Saramago: “Contrariamente ao que se dizia, o meu pai era extremamente reservado.” Violante, a filha, numa grande entrevista

Durante uma grande parte da sua vida, Violante Saramago Matos preferiu o apelido do marido, Danilo Matos, ao do pai, o escritor José Saramago. Antes de ser “a filha”, quis ser bióloga, analista, professora, escritora, política, pintora, mãe de dois filhos, avó... A única descendente do Nobel da Literatura e da artista plástica Ilda Reis, a primeira mulher de José Saramago, nunca quis falar publicamente dos pais e da família. A conversa que aqui transcrevemos é, por isso, uma estreia; e, às vezes, também o reflexo de uma luta interior. Violante hesita. Mede as palavras. Procura um certo equilíbrio, alheio à lamechice ou à frase fácil, mas não deixa de querer partilhar o carinho dos pais que vai reencontrando a cada memória resgatada, a cada livro, a cada quadro. Embora a entrevista tenha decorrido em dois momentos diferentes, começa pela conversa que tivemos logo depois do último Natal, na Azinhaga, a vila de Saramago, onde a neta do escritor, Ana Matos, e o marido, Cláudio Garrudo, lançaram novas raízes ao criarem uma associação cultural, PIPA — Programa da Imagem e da Palavra da Azinhaga. Nas últimas semanas, Violante também inaugurou uma exposição individual na Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo, em Vila Nova de Gaia (em exibição até 30 de abril), e lançou o livro “De Memó­rias Nos Fazemos” (Edições Esgotadas).

