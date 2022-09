200 anos da independência do Brasil: a história completa não se conta num quadro

7 de setembro de 1822, o príncipe D. Pedro, regente do reino do Brasil, declarou nas margens do rio Ipiranga a independência deste imenso território sul-americano. A declaração não foi tanto contra Portugal mas, sobretudo, contra as cortes constituintes que, em Lisboa, preparavam-se para votar a primeira Constituição portuguesa.

O chamado “grito do Ipiranga” constituiu-se desde logo como o momento simbólico em que o Brasil se separou de Portugal. No entanto, o território de há muito que era quase autónomo. Tal tornara-se uma inevitabilidade cerca de 14 anos antes quando, por “sugestão” do embaixador britânico, o príncipe regente D. João decretou a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional (28 de janeiro de 1808). Este foi o momento em que a ainda colónia deixou de precisar de Portugal como intermediário do seu comércio com a Europa. Depois de mais de um século a depender quase exclusivamente do Brasil, aquele constituiu um sério revés para Portugal, com repercussões profundas nas décadas seguintes. Sem o Brasil, Portugal ficou obrigado a reinventar-se.