Incerteza angolana: serão estas as mais disputadas eleições na história democrática do país desde 1992?

Três semanas depois do tiro da largada eleitoral, a marcha rumo à Cidade Alta empreendida pelas oito formações políticas legitimadas pelo Tribunal Constitucional tem rumo incerto e compagina as tendências que deverão marcar o futuro político de Angola nos próximos tempos. Desde logo, a crescente bipolarização da vida política em torno do MPLA e da UNITA; por outro lado, parece existir um eclipse total dos grandes líderes e a propensão para o debate político se transformar numa questão de vida ou de morte.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler