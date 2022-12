Duas das maiores maternidades do país integram hospitais privados

Entre janeiro e outubro deste ano, os três grandes hospitais privados de Lisboa (CUF Descobertas, Hospital da Luz Lisboa e Lusíadas Lisboa) fizeram quase um terço do total de partos na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Os dois últimos viram nascer, neste período, segundo o jornal “Público”, mais bebés do que a Maternidade Alfredo da Costa (MAC) e até mais do que o Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN).

O Lusíadas Lisboa ultrapassou a barreira dos três mil partos no final de outubro, fez 3014. O da Luz totalizou 2747 partos até outubro e, em 23 de novembro passado, destacava já no seu site o “parto 3000”. Já a CUF Descobertas terá feito menos partos do que no mesmo período do ano passado (2269).

Quanto às cesarianas, o hospital dos Lusíadas especificou que a taxa de cesarianas em Lisboa ascende a “59%” e o da Luz adiantou que a taxa é de “50,2%”. No Hospital da Luz Lisboa, “25% são cesarianas programadas”, sendo as restantes “urgentes ou emergentes”. A CUF não adiantou estes números.