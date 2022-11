Dois oficiais de justiça condenados por tirarem dinheiro de atos judiciais

O Tribunal de Santarém condenou recentemente dois oficiais de justiça, colocados nos juízos de Alcanena e de Abrantes, pelo crime de peculato na forma continuada. Segundo o “Correio da Manhã”, foi provado que ambos tiravam dinheiro de atos judiciais que deviam depositar em contas bancárias do Ministério da Justiça. Os dois foram demitidos das funções que exerciam.

A funcionária judicial foi condenada a três anos e seis meses de prisão, com pena suspensa mediante a devolução de 9166 euros que desviara. A oficial de justiça, que estava colocada no Juízo de Proximidade de Alcanena, confessou roubar o dinheiro para gastar em raspadinhas, por ser viciada. Além de devolver o dinheiro, a mulher terá de frequentar um programa sobre viciação em jogo.

Além da funcionária judicial, um escrivão-adjunto também foi condenado, a três anos de prisão, também com pena suspensa. No entanto, já devolveu os 15.335 euros que terá tirado entre 2015 e 2019. O escrivão desempenhava funções nos tribunais de Abrantes e do Entroncamento, tendo chegado a ser vereador independente na Câmara Municipal de Constância.