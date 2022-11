RTP vai terminar o ano com prejuízo que ronda os oito milhões de euros

A RTP deverá chegar ao fim do ano com um prejuízo que ronda os oito milhões de euros. Segundo o “Correio da Manhã”, em outubro o valor previsto de prejuízo poderia ascender aos 10 milhões de euros.

Contudo, o sublicenciamento dos jogos do Mundial à SIC e à TVI e a aplicação de medidas para a redução dos custos com energia poderão baixar o défice. Recorde-se que as televisões privadas vão pagar cerca de 2,8 milhões de euros por 14 partidas do Mundial.

O prejuízo que deverá ser registado no fim de 2021 significa que a RTP vai registar perdas depois de vários anos de resultados positivos. Em junho deste ano, o presidente da RTP, Nicolau Santos, admitiu no Parlamento que a probabilidade de a empresa registar resultados negativos este ano era alta. Na altura, Nicolau Santos apontou os custos da cobertura da guerra, o “aumento brutal dos custos de energia” e a fatura do Mundial como principais razões para o prejuízo.