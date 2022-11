Número de antibióticos administrados nos hospitais aumentou em 2020 e 2021

O consumo de antibióticos nos hospitais aumentou em 2020 e 2021. Esta subida veio inverter, segundo o “Jornal de Notícias”, uma tendência de descida que se registava desde 2013. Este aumento pode estar relacionado com a covid-19.

Em 2021, o consumo de antibióticos em meio hospitalar foi de 1,54 doses diárias por mil habitantes. Valor que ultrapassou as dosagens de 2020 (1,45) e as de 2018 e 2019 (1,40). De acordo com os dados divulgados ontem pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, o valor de 2021 também se encontra acima da média europeia (1,41 doses).

Durante a pandemia foram utilizados imunossupressores e corticoides em doentes graves internados com covid-19. Desse modo, estes doentes ficavam ainda mais debilitados e vulneráveis a infeções. “É preciso perceber se estamos perante uma situação transitória ou se há outros determinantes”, diz o diretor nacional do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) da Direção-Geral da Saúde, José Artur Paiva.