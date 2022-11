Caso Miguel Alves: currículo falso do empresário Ricardo Moutinho foi retirado do site da Câmara de Caminha

O site institucional da Câmara de Caminha foi alterado, de acordo com o jornal “Público”, para deixar de apresentar parte de um documento que prova ter sido o gabinete de Miguel Alves a difundir um currículo falso de Ricardo Moutinho, empresário com quem tinha sido negociado o polémico projeto do Centro de Exposições Transfronteiriço. O atual presidente do município, Rui Lages, responsabiliza o antecessor e diz que a alteração foi feita antes de tomar posse.

Primeiramente, Rui Lages, que foi vice-presidente de Miguel Alves, negou qualquer alteração. “Não foi feita qualquer alteração no texto em causa”, acrescentado que o município “está disponível para que, quem de Direito” efetue uma auditoria ao site do município. No entanto, quando confrontado com provas das alterações, Rui Lages remeteu para Miguel Alves a responsabilidade das mesmas.

No texto publicado lia-se que Ricardo Moutinho foi “assessor do Ministro de Estado e das Finanças, no decurso do XXI Governo Constitucional”, que era então Mário Centeno, e “consultor da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC)”. Nenhuma destas informações se confirma. Além disso, o empresário era apresentado no documento como PhD (doutorado), apesar de não possuir esse grau académico.