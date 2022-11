Loading...

Vídeo O grupo. Qual grupo? O grupo... A complexidade das empresas de Ricardo Moutinho, o empresário que assinou um contrato com Miguel Alves

Ricardo Moutinho, o empresário que recebeu 300 mil euros em rendas adiantadas pela Câmara de Caminha, na altura presidida por Miguel Alves, confessa ter um "problema de complexidade empresarial", com mais de 500 empresas "por aí, no mundo". Numa grande entrevista ao Expresso, tenta explicar, entre todas essas entidades, qual é que está afinal por detrás do projeto para um Centro de Exposições Transfronteiriço

Há 31 minutos