Mais de dois mil médicos de família estão fora do SNS

O número de médicos de família (dois mil) fora do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é o dobro daqueles que seriam necessários para resolver a falta de médicos de família em Portugal, revela o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), Nuno Jacinto. De acordo com o jornal “Público”, são mais de 1,3 milhões os cidadãos sem médico atribuído.

Nos cuidados de saúde primários, em outubro de 2021, estavam contabilizados 5575 médicos de família com ficheiros de utentes. Contudo, o SNS terá mais médicos que estes: alguns estão no SNS em cargos de chefia. Segundo os dados da Pordata, pelo menos um quarto do total de médicos desta especialidade não trabalha no SNS.

No fim de 2021, havia 8198 especialistas em medicina geral e familiar. Isto significa, que, numa altura em que são mais de 1,3 milhões os cidadãos que não têm médico de família, haverá mais de dois mil clínicos fora do serviço público.