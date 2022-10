Football Leaks: há mais dois inspetores da PJ suspeitos no caso

Os juízes que estão a julgar Rui Pinto remeteram, no final de setembro, para o Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa (DIAP) um pedido para investigar dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ). Segundo o jornal “Público”, são suspeitos no caso Football Leaks por eventuais práticas dos crimes e falsidade de documento, abuso de poder, falsidade de testemunho, violação de segredo de justiça e falsificação de documento.

Os dois inspetores em questão são Hugo Monteiro e José Amador. Hugo Monteiro é suspeito de ter prestado sob juramento depoimentos contraditórios em diferentes momentos do julgamento. Já o colega, José Amador, liderou a equipa responsável pela investigação que culminou na detenção de Rui Pinto em Budapeste, havendo a hipótese de o inspector ter falsificado uma ficha biográfica sua e de ter partilhado informações em segredo de justiça com o advogado Pedro Henriques.

O pedido de investigação destes inspetores parte do advogado Aníbal Pinto, o segundo arguido do processo. Já outros dois inspetores tinham igualmente sido alvo de extração de certidões no Football Leaks.