Football Leaks. “Meritíssima, não vou por aí”: as três horas de explicações, omissões e arrependimentos de Rui Pinto em tribunal

“Meretíssima, não vou por aí”. Por mais de uma vez Rui Pinto, a ser julgado por 90 crimes no processo Football Leaks, evitou esclarecer o coletivo de juízes sobre quem fez consigo a exfiltração de documentos na origem da maior vaga de revelações dos segredos do mundo do futebol. Mas na mesma sessão Rui Pinto também confessou a autoria de alguns dos ilícitos de que é acusado. E com uma nota de arrependimento.

