Só 7,5% das pessoas com deficiência têm acesso ao subsídio para a inclusão

A prestação social para a inclusão (PSI) só está a chegar a 7,5% dos cidadãos portadores de deficiência. Ou seja, no universo de 1,7 milhões de portugueses com alguma incapacidade, apenas 127 mil têm, segundo o “Jornal de Notícias”, acesso ao PSI.



Para receber PSI, é necessário ser portador de uma deficiência com mais de 80% de incapacidade. Aqueles que têm entre 60% e 79% só têm direito à PSI se não trabalharem ou se o rendimento líquido do trabalho estiver abaixo dos €658,22. Já os restantes graus são excluídos.

As regras da componente-base da PSI foram criadas a 6 de outubro de 2017. Há cinco anos a prestação foi criada para compensar a reconhecida ausência de uma sociedade inclusiva. Contudo, transformou-se, segundo o mesmo jornal, num instrumento de combate à pobreza.