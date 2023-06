Um mapa das médias nos exames: em que concelhos estão os melhores resultados?

É nos distritos do Porto e de Viseu que se concentram as melhores médias nos exames nacionais de Secundário realizados no ano letivo de 2021/22, com concelhos como Vouzela, Trofa, Oliveira de Frades e Porto a ocupar os primeiros lugares por terem médias entre os 12,80 e os 12,30. Mas o município que está em primeiro lugar com os melhores resultados é o Sardoal, no distrito de Santarém, com uma média de 13,45 valores nos exames, ainda que tenha um número reduzido de provas.

Em geral, o mapa dos concelhos pintados segundo as notas nos exames espelha um ‘Satisfaz’: em nenhum caso as médias chegam aos 14 valores, mas só 6% dos municípios têm negativa. No total, são 21 os concelhos que têm média inferior a 10 valores e estão sobretudo concentrados nos Açores, Bragança e Guarda.