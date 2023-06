“Hoje em dia, na sala de professores, fala-se pouco de pedagogia e muito de insatisfação profissional”

RUI DUARTE SILVA

Em entrevista ao Expresso, o presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares confessa que, em 45 anos de ensino, 20 dos quais à frente do Agrupamento de Escolas de Cinfães, nunca viu a classe docente tão descontente e desgastada como agora. Por isso, Manuel Pereira acredita que, se nada for feito, o próximo ano letivo será tão “intranquilo” como este, com prejuízo para as aprendizagens dos alunos. Sobre os rankings, lamenta a “injustiça” de se compararem escolas com realidades incomparáveis