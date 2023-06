Grande Colégio Universal, o novo líder do ranking das escolas: “Pressão? Aqui só há a atmosférica”

“Pressão? Aqui só há pressão atmosférica, não existe outra”, brinca Rui Brito, diretor do Grande Colégio Universal, no Porto, que saltou para o primeiro lugar no ranking das escolas, apresentando a média mais alta do país nos exames nacionais do secundário (16,16) e também do 9º ano. “Este resultado é o espelho de duas coisas: de uma preparação que é típica do colégio e da relação que temos com os nossos alunos”, advoga o também professor de Economia. “Independentemente da posição no ranking, não há muita coisa a mudar de um ano para o outro”, afirma Rui Brito, um dos quatro irmãos que atualmente gerem o estabelecimento de ensino, adquirido pela família em 1966 e localizado na Rua da Boavista.