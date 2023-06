Ensino profissional atrai 110 mil alunos, mas ainda há “preconceito”

Na Escola Secundária Henrique Medina, em Esposende, os resultados estão à vista: nos últimos três anos letivos (entre 2019 e 2021), a percentagem de alunos que conseguiu concluir o curso profissional na duração prevista (três anos) passou de 75% para 90% e depois para 100%. É um dos estabelecimentos de ensino público que, segundo os dados do Ministério da Educação, mais se destaca neste indicador em termos absolutos e também comparado com outras escolas que têm um perfil de alunos semelhante no que respeita ao sucesso escolar anterior e condições socioeconómicas.