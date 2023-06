40% das notas nos colégios são de 19 e 20 valores. Inspeção-Geral da Educação detetou ilegalidades em dez

Cerca de 40% das notas internas atribuídas pelos professores aos alunos do 12º ano a frequentar escolas privadas foram de 19 e 20 valores no ano letivo de 2021-2022. A conclusão resulta da análise feita pelo Expresso aos dados disponibilizados pela primeira vez pelo Ministério da Educação com as classificações dos alunos do privado que realizaram exames. O peso das notas mais altas nas escolas privadas é sensivelmente o dobro do que se verifica nas públicas (19%).

Ainda que parte desta diferença seja naturalmente explicada pela população escolar — no público não há seleção de alunos e o privado é acessível, regra geral, apenas a quem pode pagar —, os dados também indiciam que pode haver uma maior ‘benevolência’ dos professores na hora de avaliar os seus alunos, bem como uma predominância do fenómeno conhecido como “inflação de notas” no sector privado.