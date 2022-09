Rankings. Entrevista a Margarida Gaspar de Matos: “Os alunos estão inseguros e os professores exaustos”

Quais foram os principais efeitos do confinamento e do ensino à distância nos alunos?

O isolamento social provocou, genericamente, uma diminuição do bem-estar e um aumento dos problemas de saúde mental. Segundo um estudo internacional, 25% das crianças e jovens portugueses revelaram sintomas de ansiedade e 8,5% de depressão. Mas os efeitos dependem muito das suas condições socioeconómicas, da idade, do tipo de apoio social e familiar que tiveram e das suas características pessoais. E dependem também da proximidade com a pandemia no que diz respeito a terem ou não estado infetados ou perto de alguém infetado, internado, falecido. Por outro lado, o panorama foi diferente nos dois confinamentos: alguns jovens apreciaram mesmo algumas coisas no primeiro, como estar menos exaustos, ter mais autonomia e mais tempo com a família. Mas o segundo desalentou-os, houve mais conflitos com a família, mais sentimentos negativos pelo afastamento dos amigos, pela perda de eventos de vida significativos, pela falta de ar livre e de desporto.

