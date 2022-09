Rankings. Contrariar o ponto de partida para chegar à faculdade: o que distingue a Secundária de Airães

Inseridos no meio industrial de Felgueiras, quase metade dos alunos da Escola Básica e Secundária de Airães tem dificuldades económicas e são apoiados pela Ação Social Escolar. As mães e os pais têm, em média, pouco mais de sete anos de escolaridade e a maioria dos alunos não traz de casa o objetivo de ir para a faculdade. Mas a escola está a conseguir contrariar esse ponto de partida: o número de estudantes a seguir para o ensino superior tem vindo a aumentar e no ano letivo de 2018/2019 a Secundária de Airães foi a escola que mais ajudou os alunos carenciados a terem sucesso, ocupando a melhor posição no indicador de equidade criado este ano pelo Ministério da Educação.

Comparando o sucesso escolar dos alunos apoiados pelo programa de Ação So­cial Escolar num determinado agrupamento de escolas com os resultados médios dos estudantes com contexto socioeconómico e percurso escolar semelhantes a nível nacional, este indicador de equidade permite identificar as escolas que mais promovem o sucesso destes estudantes. Divulgado apenas para 2018/2019, uma vez que em 2019/2020 os exames foram realizados em moldes muito diferentes, este indicador permite fazer um ranking alternativo, em que o que conta são as médias dos alunos com mais dificuldades.