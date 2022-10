Ventura vê “um sinal dos céus” em Santarém e critica MNE de Cabo Verde

Entre gritos de “Ventura, vai em frente, tens aqui a tua gente!” e buzinadelas de carros, o líder do Chega inaugurou a sede oficial distrital da sua candidatura na capital do Ribatejo. Na porta ao lado fica a Assembleia de Deus de Santarém. Quarta-feira não é dia de culto presencial (este acontece às terças, sextas e domingos), mas a congregação estava reunida no culto ao “Doutor Ventura”. Mais tarde, falando num coreto próximo, foi o próprio que se referiu ao regresso à estrada como “um sinal dos céus” – na verdade, recuperando o epíteto que lhe foi atribuído pela líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, numa curta passagem por Portugal.

