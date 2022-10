No debate decisivo para o segundo lugar, Ana Gomes encostou Ventura. Eis as notas dos comentadores do Expresso e SIC

São nove dias de duelos presidenciais, entre os principais candidatos, ainda mais centrais numa campanha limitada pela pandemia. O Expresso juntou comentadores para avaliar Ana Gomes e André Ventura, no duelo desta sexta-feira na TVI. O que se segue são as notas para os dois - com vitória clara de Ana Gomes (5,9 contra 2) - e a leitura do que aconteceu.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler