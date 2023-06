Sondagem Expresso-SIC: avaliação da situação económica continua má, mas um bocadinho melhor

A situação económica continua a ser um problema para 66% dos inquiridos — 51% consideram que no último ano a situação “piorou”, 15% que “piorou muito” e mesmo 44% dos que se declaram simpatizantes do PS têm uma opinião negativa sobre a evolução da economia. Mas começa a haver sinais de alguma inversão de tendência, com uma ligeira melhoria desde março no que toca às questões do bolso. A avaliação do Governo continua, contudo, a ser muito má e com tendência acentuada. Desde setembro de 2022 que tem sido sempre negativa, “um padrão raramente observável nos anos anteriores”, segundo se lê no relatório da sondagem feita pelo ICS/ISCTE para Expresso e SIC.