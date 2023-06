Sondagem Expresso-SIC: PSD e Montenegro não ganharam nada com a crise política

Quase dois meses após rebentar a crise Galamba/SIS, que monopolizou as atenções e provocou uma fratura entre Presidente da República e primeiro-ministro, a percentagem dos que acham o Governo de António Costa “mau” ou “muito mau” é a maior de sempre (71%) — mesmo entre os simpatizantes do PS há 46% que dão nota negativa ao trabalho do Executivo —, mas o maior partido da oposição não ganhou nada com isso. Aliás, ninguém na oposição ganhou.