Marcelo está no Hospital de Santa Cruz. "Está bem disposto", anuncia Costa

Marcelo Rebelo de Sousa foi transportado de ambulância para o Hospital de Santa Cruz, em Oeiras, depois de ter sentido uma indisposição na Faculdade de Ciências e Tecnologia, na Caparica, em Almada. “Está muito tranquilo, bem disposto”, anunciou já o primeiro-ministro, depois de ter falado com o Presidente. Também o chefe da Casa Civil da Presidência, Frutuoso de Melo, anunciou que o PR está bem e irá fazer os exames que os médicos acharem necessários.

“O Presidente da República teve uma indisposição após uma visita na Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa e foi ao Hospital de Santa Cruz por precaução”, diz uma nota entretanto divulgada pela Presidência da República. Marcelo estava numa iniciativa que não constava da sua agenda pública, um encontro com investigadores do núcleo da Universidade Nova que, dando conta da indisposição do Presidente, Tendo em conta que não se sentia bem e o calor no local foram chamados meios de socorro.

“Os médicos vão fazer os exames todos que acham necessários”, afirmou Frutuoso de Melo já no Hospital de Santa Cruz, em declarações aos jornalistas. O chefe da Casa Civil disse que Marcelo “estava super bem disposto de manhã”. Tinham falado antes de Marcelo ir para Almada. E também já falaram depois da indisposição presidencial: o Presidente ligou-lhe da ambulância.

Quanto à escolha do Hospital de Santa Cruz, Frutuoso de Melo justificou com o facto de ser o local onde Marcelo é seguido e onde está o seu “ficheiro médico mais recente”. O médico do Presidente não o acompanhava na visita. Como os seus antecessores, Marcelo tem um serviço de apoio médico ao seu dispor, com médico e enfermeiros. Contudo, Marcelo dispensa o seu acompanhamento permanente.

“Liguei para o chefe da Casa Civil e, para minha surpresa, quem me atendeu foi o próprio Presidente da República e estava bem disposto e com bom humor e otimista em relação que lhe vai acontecer nas próximas horas. Não sou eu quem vai estragar o otimismo do Presidente da Repúblcia. Como sabem, no nosso acordo, o otimista sou eu”, contou António Costa em declarações aos jornalistas à margem de uma visita, em Belas.

Em outubro de 2019, Marcelo foi submetido a um cateterismo cardíaco, um procedimento programado e previamente anunciado, no Hospital de Santa Cruz, para onde agora foi transportado. No ano anterior, em dezembro de 2018, tinha sido operado de urgência a uma hérnia umbilical, no Hospital Curry Cabral. E em dezembro de 2021 foi operado a uma hérnia inguinal, desta vez com operação programada e no Hospital das Forças Armadas.