Audição de Galamba não mudou opinião do Presidente, mas Marcelo ainda não tem mais nada a dizer

Saiu de um portão do Palácio de Belém para entrar por outro e, assim, fazer umas declarações aos jornalistas que aguardavam junto à sua residência oficial desde meio da manhã quando se anunciou que o Presidente da República falaria às 14h nos jardins. Esteve para falar, cancelou, mas acabou por responder a perguntas. “Neste momento não tenho nada a dizer. Quanto tiver qualquer coisa a dizer, eu direi”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, A meio da manhã, numa cerimónia militar em Sintra, que não estava na sua agenda pública, interpelado por alguns jornalistas, o Presidente respondeu que não falava ali, mas que poderia responder a perguntas em Belém, pelas 14h, antes da reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional. Pelas 11h, chegou a algumas redações a mensagem de que o Presidente teria disponibilidade para receber os jornalistas às 14h no Jardim dos Buxos. Alguns órgãos, contudo, começaram a noticiar que o Presidente tinha marcado uma declaração ou, noutra versão, uma conferência de imprensa. Pelas 13h, a conversa foi cancelada. Mas pouco depois das 14h, Marcelo apareceu na rua a andar entre duas entradas do Palácio. “Mantém-se exatamente o que disse e nos termos em que disse há 15 dias”, começou por dizer o Presidente, lembrando que há duas semanas comunicou ao país que discordava da continuidade de João Galamba no Governo.

“Acompanho o que se passa, atentamente como todos os portuguesas, o que se passa na política, na sociedade e na economia portuguesas. Acompanho e, quando entender que me devo pronunciar, pronunciar-me-ei”, disse. E, perante a insistências dos jornalistas, reafirmou, sempre em movimento: “Continuo a acompanhar a realidade que, como todas as realidades, é dinâmica, é um processo político económico e social.” Questionado sobre a notícia do Expresso de que está em modo de avaliação contínua do “pântano” de que, em Belém, se liga a continuidade de Costa à manutenção de Galamba no Governo, respondeu: “O único porta-voz sou eu.”