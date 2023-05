Governo “irresponsável”. Nada será como dantes

Nada será como dantes. Foi esta a mensagem que Marcelo Rebelo de Sousa deixou na comunicação que ontem à noite dirigiu ao país, antes de partir para a coroação do rei Carlos III e para comunicar as conclusões que tirou da crise que há quase uma semana paralisou o país político. Duro, frontal e ameaçador quanto ao futuro do Governo de António Costa — insistiu que é pela estabilidade, mas relembrou o possível “recurso aos poderes excecionais que a Constituição me confere e do qual não abdico” — o Presidente da República apontou ao Governo pesados pecados do ponto de vista do Estado — falta de “confiabilidade, respeitabilidade, autoridade” — e colou em Costa um selo de irresponsável: “A responsabilidade do Governo não foi assumida como devia ter sido”.

“Foi pena!”, afirmou Marcelo, após constatar que “no passado foi sempre possível acertar agulhas” e, desta vez, em torno da demissão do ministro das Infraestruturas, que ele defendeu como inevitável mas o primeiro-ministro não acatou, prevaleceu “uma divergência de fundo”. O Presidente elencou os vários episódios, “bizarros, inadmissíveis, deploráveis” (e aqui acrescentou que “as expressões não são minhas”, remetendo-as a António Costa) do caso Galamba, apostado em demolir a forma como o ministro geriu a rutura com o seu ex-adjunto, e como António Costa lhe deu cobertura. “Como pode o ministro não ser responsável pela sua equipa?”, questionou, sem esquecer o recurso ao SIS “que por definição está ao serviço do Estado e não do Governo”.