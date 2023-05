Marcelo sobre eutanásia: "A Assembleia confirma, o Presidente promulga"

A lei confirmada pelos deputados é o mesmo articulado que o Presidente tinha devolvido ao Parlamento, usando o seu poder de veto político. Contudo, quando uma lei vetada é confirmada pela maioria absoluta dos deputados, como agora aconteceu, o chefe de Estado é obrigado a promulgar no prazo de 8 dias depois da sua entrada em Belém.

O Presidente sempre disse que não decidiria sobre este assunto em função das suas convicções pessoais. E até adiantou que não é a primeira vez que vai promulgar uma lei porque a isso o Parlamento o obriga, lembrando que isso já aconteceu consigo e também aconteceu com chefes de Estado que o antecederam.

Confrontado com opiniões como a de Bacelar Gouveia, que, em entrevista ao Público e à Renascença, disse que o Presidente poderia invocar objeção de consciência para não promulgar uma lei com a qual não concorda, Marcelo pôs de parte essa hipótese: “Quando jurei a Constituição, jurei a constituição toda e , portanto, cumpro a Constituição.”

“A Constituição obriga o Presidente a promulgar uma lei que vetou e que foi confirmada pela Assembleia da República. Eu vou promulgar, claro, é o meu dever constitucional ”, respondeu Marcelo aos jornalistas, em Estarreja, no fim de uma visita às instalações da Nestlé, que está a comemorar o seu 100º aniversário.

Questionado sobre outros assuntos da atualidade, como o envolvimento do SIS no caso Galamba, o Presidente recusou comentários. “Está a correr uma comissão parlamentar de inquérito não vou intervir”, respondeu. E sobre a crise política e a relação com o Governo, a resposta foi a mesma dos últimos dias: “Eu disse o que tinha a dizer aos portugueses.”