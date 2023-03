Os "três caminhos" de Marcelo sobre eutanásia e habitação na rota do PRR

As mesmas hipóteses -que são aquelas que tem sempre por cada diploma que lhe cjhega pela primeira vez à mão - foram enumeradas por Marcelo para as leis incluídas no Plano Mais Habitação, aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros, mas que ainda vão passar pelo Parlamento. “Vamos esperar pela versão final dos diplomas do Parlamento e depois decide-se A normalidade é isso. Há três caminhos, mas não é só na habitação, é em tudo”, disse Marcelo, que já ameaçou vetar um dos diplomas mais polémicos do pacote para a habitação: o arrendamento forçado, medida que esta semana foi suavizada pela Governo, remetendo a sua excecução em primeiro lugar para os municípios.

Na segunda das quatro paragens do seu roteiro PRR, o Presidente também comentou os números mais recentes da inflação para considerar que descida ainda não chega. “A inflação no quadro europeu está a descer, mas ainda é elevada. Na Europa é a primeira descida global significativa, mas ainda é pouca”, afirmou Marcelo, que acrescentou uma nota sobre as mais recentes medidas do Governo: por cá “vamos ver se as medidas agora aplicadas aos bens alimentares contribuem para a descida da inflação”.