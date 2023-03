Marcelo pressiona Costa e ameaça vetar arrendamento compulsivo

Ausentes do país, primeiro na República Dominicana, onde participarão na Cimeira Ibero-Americana, e depois no Luxemburgo, onde no próximo domingo assistirão ao jogo da Seleção Nacional de Futebol e terão encontros com a comunidade portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa vão ter tempo para tentar baixar a temperatura da coabitação política que esta semana escaldou em Lisboa.

A pressão colocada pelo Presidente da República sobre o Governo, quer no pacote legislativo da habitação, quer na necessidade de reforçar os apoios às famílias e aliviar os professores, irritou o primeiro-ministro que, pela primeira vez, reagiu com um comunicado a responder a Marcelo. Mas a semana acabou com duas certezas: Costa percebeu que tem de abrir os cordões à bolsa para aplacar a crescente contestação e descontentamento sociais e o Presidente percebeu que terá que promulgar grande parte dos diplomas sobre habitação, reservando um muito possível veto político para a medida do arrendamento coercivo de casas devolutas, caso esta não seja alterada ou não caia pelo caminho.