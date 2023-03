"Praticamente um ano perdido": Marcelo aponta erros de uma "maioria requentada" e pede recuperação do tempo de serviço dos professores

O Presidente da República considera que o Gvoerno “perdeu praticamente um ano” e tem msotrado ser "uma maioria requentada. Em entrevista à RTP e ao jornal Público, Marcelo Rebelo de Sousa considra que isso atrasou o Programa de Recuperação e Resiliência, mas , ainda assim, os números da economia são bons. “Estamos a gerir o dia--a-dia e a olhar para o curto prazo e não para o médio prazo”, lamenta o Presidente da República, que compara o atual governo á segunda maioria absoluta de Cavaco Silva. “É uma maioria que nasce já com o desgaste de seis anos de governo e teve praticamente um ano perdido numa legislatura um pouco patológica, porque eram quase quatro anos e meio, mas é mentira porque são três anos e um é ano de eleições. Mas foi um ano praticamente perdido”, afirmou Marcelo, que considera que ainda não é muita a contestação social, mas defende a continuação de negociações com os professores que envolvam a recuperação gradual da contagem do tempo em que as carreiras foram congeladas. “Tem de haver um acordo e o acordo tem de incluir, além dos pontos sectoriais em que já houve acordos parcelares ou aproximações de pontos de vista, duas questões fundamentais: a recuperação do tempo de serviço. A recuperação integral, financeiramente, não penso que seja possível neste momento, mas alguma recuperação nos tempos de dois anos e tal. Porque não fasear a recuperação?”, sugere o Presidente

“Copo meio vazio” Com a inflação alta, o Presidente considera que estão a ser os carenciados os mais atingidos. “O Governo está numa de afinar à medida que a situação vai evoluindo. Não quer criar uma cise nas finanças públicas, não quer galopar na divida pública. O mais fácil é recorrer a injeções, como a injeção no fim do ano passado que, no fundo, corresponde ao meio ponto de crescimento económico que tivemos no início do ano””, avalia. Quanto ao que pensa, valoriza o equlíbrio das contas públicas, mas acha que é preciso mais apoio social. “Sou mais pessimista do que a perspetiva do copo meio cheio. Acho que está meio vazio. Sou mais copo meio vazio”, afirmou, defendendo que “tem ser mais” a intervenção social.

Os “melões” da habitação Um dos temas que o próprio Presidente tinha prometido falar esta quinta-feira era a habitação. Começou por uma graça. tinha dito que o pacote do Governo era como os “melões”. Agora, “há dois melões, o melão do Governo e o do PSD. Só que o do Governo está aberto, o do PSD ainda não está aberto”, afirmou Marcelo, saudando que “os grandes partidos alternativos têm obrigação de ter uma posição sobre isso. É de louvar que ao fim de sete anos, o Governo tenha apresentado um pacote esta dimensão”. “Do melão do Governo, já podemos retirar algumas ideias e a primeira ideia que eu retiro é que dar sete dias para discutir não sei quantos diplomas, depois de sete anos de espera, É uma coisa do outro mundo! Passei horas e horas e horas a ler. Houve debates amplos, ideológicos, doutrinários, mas sobre os textos não era possível”, continuou o Presidente que, apesar de ainda não conhecer os articulados propostos pelo PSD, considera que há pontos de possível convergência. “Vou olhar para isto vendo o consenso que é possível fazer, o debate público que é possível ainda prolongar um pouco mais e o debate no Parlamento. A pior coisa que podia haver era votar leis a correr no Parlamento, numa matéria desta natureza e com esta incidência no futuro. Vou olhar sobretudo para a eficiência do que é proposto. Dir-me-ão: mas não vai olhar para a constitucionalidade? Também vou”, perguntou e respondeu a si próprio. e apontou um eventual problema constitucional: “na coincidência da definição de casa devoluta que vinha na Lei de Bases da Habitação de 2019 e agora na que é apresentada”. Já no que diz respeito ao arrendamento coercivo, o problema que encontra é sobretudo de exequibilidade. “Para mim o fundamental não é o problema doutrinário ou ideológico. É saber se as fórmulas que propõem são concretizáveis”, afirmou, deixando o aviso: “É muito bonito fazer leis, mas depois as leis não se aplicam.”