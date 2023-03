“A luta não pára”: professores avançam com mais greves, incluindo às avaliações

As datas ainda vão ser marcadas e anunciadas na próxima segunda-feira, mas já é certo que pelo menos nove sindicatos de professores vão avançar com mais greves, que poderão acontecer ainda durante o 2.º período e que se vão estender até ao fim do ano letivo, podendo incluir as reuniões de avaliação para a atribuição das notas finais aos alunos.

O anúncio foi feito por Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, após a última reunião negocial com o Ministério a propósito da revisão do regime de concurso de professores. E que, tal como se previa, terminou sem o acordo de qualquer sindicato.

De acordo com o relato de Mário Nogueira, o Ministério da Educação mostrou-se disponível para avançar com negociações, a partir de 20 de março, sobre outros temas, como o excesso de burocracia nas escolas, a situação dos professores em monodocência (1.º ciclo) e ainda a “correção de assimetrias que resultam do congelamento das carreiras”.

Este último aspeto seria aquele que mais se aproxima de uma das principais reivindicações dos professores e que tem a ver com a devolução do tempo de serviço congelado e não contabilizado para efeitos de carreira – seis anos e seis meses. Mas de acordo com o secretário-geral da Fenprof, o ministro da Educação não se comprometeu com essa devolução nem explicitou em que é que se traduzia essa “correção” e sobre que professores iria incidir.