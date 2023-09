Montenegro ao ataque: “Há um país real, que é completamente diferente do país sempre muito otimista e sorridente de Costa e Medina”

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou hoje que os números do Barómetro Europeu sobre Pobreza confirmam que o "país real" é "completamente diferente" do "país sempre muito otimista" de António Costa.

"Há um país real, que é completamente diferente do país sempre muito otimista e sempre muito sorridente do doutor Costa, do doutor Medina, de todos aqueles que os acompanham no Governo", considerou, após questionado sobre os resultados do primeiro Barómetro Europeu sobre Pobreza e Precariedade, que revelam que um em cada dois portugueses empregados sente que o seu salário não cobre todas as suas despesas.

À margem de uma visita à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Elvas, no distrito de Portalegre, no decorrer de uma ação inserida no programa 'Sentir Portugal', promovida pelo PSD.