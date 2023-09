Constitucional decidiu: Chega pode concorrer às regionais da Madeira

O Tribunal Constitucional (TC) decidiu-se pela aceitação da lista de candidatos do Chega às eleições regionais da Madeira, marcadas para dia 24. Um militante do partido na Madeira e o partido ADN (Alternativa Democrática Nacional, ex-PRR) tinham recorrido para o TC, alegando que a decisão dos juízes constitucionais que obriga a nova convenção do Chega também teria efeitos na Madeira. O argumento era que a lsita tinha sido escolhida por uma direção nacional que não está em funções por ter sido eleita numa convenção que foi anulada.

Contudo, o TC decidiu nem sequer tomar conhecimento da queixa apresentada Gregório Alves Teixeira, por não ser uma entidade que possa colocar queixa: só os partidos concorrentes à eleição é que podem. E “negar provimento” ao recurso do ADN, que já tinha perdido no Tribunal do Funchal. Fica assim confirmada a decisão do Tribunal do Funchal de admissão da candidatura do Chega.