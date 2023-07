Tribunal Constitucional declara inválido último Conselho Nacional do Chega: órgãos eleitos do partido em risco

O Tribunal Constitucional declarou inválido o Conselho Nacional do Chega realizado em dezembro de 2022, que tinha sido convocado por André Ventura para aprovar e regulamentar a V Convenção do partido, que fica agora sem efeito, colocando num limbo legal todos os órgãos eleitos do partido.

Na reunião agora considerada inválida foram votadas questões como o tempo das intervenções ou a organização logística da V Convenção, que teve lugar em Santarém no passado mês de janeiro. Por trás, estava outra motivação: depois do chumbo do TC aos estatutos do partido era necessário nova eleição para órgãos e dirigentes internos.