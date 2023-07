"Parcial", "levezinho", "um embaraço", "feito à medida de Galamba e Costa": partidos criticam relatório da TAP

O relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, apresentado ao final da noite da passada terça-feira, não aponta interferências políticas, não deixa críticas ao papel de Pedro Nuno Santos na gestão da companhia nem a João Galamba. A relatora, Ana Paula Bernardo, justificou a exclusão de polémicas com Frederico Pinheiro e com os serviços de informações por não se tratar de um “diário” da CPI e por não serem assuntos ligados à TAP. As explicações da socialista não convenceram a maior parte dos partidos da oposição que pedem alterações na versão final.

Segundo o deputado social-democrata é “incompreensível” que o documento omita também os acontecimentos da noite de 26 de abril no ministério das Infraestruturas e o recurso ao SIS para a recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba.“É um facto de uma gravidade muito, muito grande, no quadro da democracia e do funcionamento das instituições e é apagado deste relatório, o que é inadmissível. Branquear estes factos é ligeireza e roça a leviandade com o objetivo de o PM dizer que não tem necessidade de retirar consequências políticas”, insistiu.

Afirmando que ficou demonstrada a “anuência” e “ingerência” do Governo na gestão diária da TAP; Paulo Moniz deu como exemplo o caso da frota automóvel ou o pedido do ex-secretário de Estado Hugo Mendes para alterar um voo do Presidente da República.

"O PS demonstrou não resistir à tentação porque o PM havia dito que queria retirar consequências políticas no final. Este relatório foi feito com objetivo e à medida para que as consequências não existam", sustentou.

O deputado do PSD Paulo Moniz anunciou que o PSD irá votar contra o relatório preliminar da CPI à TAP , considerando que o documento é “levezinho” e quer “branquear os factos”, como a ingerência do Governo na gestão da companhia aérea. “O relatório é parcial e leve, não tem em conta as audições”, começou por afirmar o coordenador do GP do PSD na comissão de inquérito.

Montenegro classifica as conclusões do relatório como “estritamente socialistas”, “facciosas” e sem “valor nenhum”

Na reunião com o INEM, Luís Montenegro aproveitou para endurecer o discurso e multiplicar críticas ao relatório preliminar da TAP. O líder do PSD considerou o documento um “branqueamento político completo” da ação dos membros do partido socialista envolvidos na gestão pública da TAP como Pedro Nuno Santos e João Galamba. Para o social-democrata existem omissões “intoleráveis” de conteúdos discutidos nas longas audições da CPI. “É uma vergonha democrática que se olhe para as audições e se decida não incluir nada nas conclusões”. E acrescentou: “é uma desvalorização do papel dos deputados no escrutínio e apuramento de factos”.

Sem poupar nas críticas à versão preliminar, Montenegro considerou as conclusões “estritamente socialistas”, “facciosas”, sem “valor nenhum” e mostram “posição de força do PS”. E ainda lembrou que a “maior preocupação” do documento foi incluir um “comentário” sobre a privatização de 2015, encabeçada pelo Governo social-democrata de Pedro Passos Coelhos.

Mesmo depois do seu partido já ter anunciado o voto contra, o líder do PSD disse que ainda há “tempo” para os deputados dos vários partidos “convergirem” no acerto do relatório.