Relatório não vê pressões do Governo sobre a TAP, nem critica Pedro Nuno na indemnização a Alexandra Reis

O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, na sua versão preliminar, não vê a existência de pressões do Governo sobre a TAP. Essa é uma das conclusões que a deputada socialista Ana Paula Bernardo retirou e que consta no documento que foi distribuído pelos grupos parlamentares ao fim da noite desta terça-feira. Também não deixa críticas ao papel de Pedro Nuno Santos no processo de saída de Alexandra Reis - nem às decisões tomadas por whatsapp ou por outro tipo de comunicação informal.